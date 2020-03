Anunt de ultima ora facut de presedintele Federatiei de fotbal din Islanda in ce priveste disputarea meciului de baraj cu Romania

Ziare.

Presedintele Federatiei Islandeze de fotbal a anuntat faptul ca in prezent nu se ia in discutie anularea acestui meci, dar exista varianta ca partida sa se dispute fara spectatori in tribune."Luam in considerare sa jucam fara spectatori meciul cu Romania din 26 martie! Luni avem o intalnire pe tema deciziilor pe care le putem lua legate de coronavirus. In prezent nu excludem nicio varianta. Monitorizam dezvoltarea situatiei in Islanda si in Europa.Suntem conectati la deciziile autoritatilor, iar in functie de felul cum vor evolua lucrurile in zilele urmatoare vom adopta hotararea cea mai potrivita. Ar fi o situatie neplacuta pentru fani ca ei sa nu aiba acces in stadion. Probabil pentru Romania ar fi un avantaj sa joace fara suporteri in tribune, dar inainte de orice importanta e siguranta oamenilor", a punctat Gudni Bergsson, oficialul nordic, intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor Sambata au fost inregistrate 6 noi cazuri de infectare cu coronavirus in Islanda, iar in total in micuta insula vulcanica au fost inregistrate pana acum 43 de persoane infectate.E important de spus ca daca Islanda va decide sa interzica evenimentele publice cu foarte multe persoane, asa cum s-a intamplat in Romania, meciul cu Romania, din barajul pentru EURO 2020, ar putea fi anulat sau mutat in alta tara.Daca Romania trece de partida cu Islanda, va juca tot in deplasare pe 31 martie cu invingatoarea partidei Ungaria - Bulgaria.D.A.