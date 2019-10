Asistenta impresionanta la meciul Romania - Norvegia de pe Arena Nationala

Ziare.

In tribune se vor afla insa peste 30.000 de copii sub 14 ani, un record absolut!"Dragi romani, colegii nostri din tara au centralizat toate inscrierile copiilor sub 14 ani si ale insotitorilor pentru partia Romania - Norvegia. Din toate colturile Romaniei, sustinerea pentru tricolori este uriasa!Avem 30.038 de copii sub 14 ani si insotitori care vor sa fie pe Arena Nationala pe 15 octombrie, de la 21:45!Va multumim, suntem emotionati ca si voi, abia asteptam sa luptam impreuna si sa ne bucuram impreuna!Recordul UEFA all-time la o astfel de partida, cu spectatori exclusiv copii, este de 22.000 de fani (Partizan-Alkmaar, septembrie 2019, grupele Europa League)", se arata intr-un comunicat al FRF Meciul dintre Romania si Norvegia, din preliminariile pentru Campionatul European din 2020, e programat marti, de la ora 21:45, pe Arena Nationala.