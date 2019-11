Avancronica meciului dintre Romania si Suedia: Echipe probabile, televizari si cote la pariuri

Ziare.

"Tricolorii" vor intalni Suedia intr-un joc care s-ar putea dovedi decisiv pentru stabilirea celei de-a doua echipe calificate din Grupa F la EURO 2020.Aflata pe locul 3 in clasamentul Grupei F, la un punct in spatele nordicilor, nationala pregatita de Cosmin Contra are nevoie neaparat de victorie pentru a continua sa spere la egalitate.Avand in vedere ca Suedia va intalni Insulele Feroe, in ultima etapa, orice alt rezultat in afara victoriei ar inseamna ratarea obiectivului.Casele de pariuri ii vad insa favoriti pe suedezi, care au cota 2.65 la victorie, in timp ce "tricolorii" au cota 3.00 la un succes. Un rezultat de egalitate e cotat cu 3.40.Citeste si: Razvan Burleanu, intrebat daca il va demite pe Cosmin Contra - raspunsul presedintelui FRF Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Rus, Bancu - Baluta, Marin - Deac, Stanciu, Mitrita - Puscas.Cosmin Contra.Olsen - Lustig, Lidelof, Granqvist, Bengtsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Quaison, Berg.Janne AnderssonVezi si:Meciul va fi televizat de Pro TV si transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.I.G.