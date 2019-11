Avem selectioner: Anuntul facut de FRF dupa intalnirea dintre Razvan Burleanu si Mirel Radoi

Ziare.

com

Federatia Romana de Fotbal anunta ca miercuri, incepand cu ora 17:00, va avea loc o conferinta de presa in care acesta va fi prezentat oficial.Anuntul vine dupa ce Comitetul Executiv al FRF a aprobat, marti, cu unanimitate de voturi numirea lui Radoi la carma reprezentativei tricolore.Razvan Burleanu a anuntat apoi ca va purta negocieri cu Mirel Radoi, iar cei doi au ajuns la o intelegere."Miercuri, 27 noiembrie, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, va avea loc o conferinta de presa la care vor participa: Razvan Burleanu, presedintele FRF, Mihai Stoichita, director tehnic al FRF, si antrenorul Mirel Radoi.Intalnirea cu reprezentantii mass-media va avea loc in sala 'Ioan Chirila' de la ora 17:00. Accesul in Casa Fotbalului se va face incepand cu ora 16.00", se arata intr-un comunicat al FRF In cadrul conferintei vor fi prezentate detaliile contractului, iar Radoi va vorbi pentru prima oara din postura de selectioner al reprezentativei mari.Mirel Radoi are 38 de ani si le-a mai pregatit in cariera sa pe FCSB, FC Arges si nationala de tineret a Romaniei.I.G.