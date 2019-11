Budescu anunta ca nu va mai merge la nationala Romaniei: "Mi s-a parut o bataie de joc"

Ziare.

Dezamagit ca n-a evoluat nici macar un minut in "dubla" cu Suedia si Spania, mijlocasul Astrei Giurgiu spune ca i s-a parut "o bataie de joc"."Mi s-a parut o bataie de joc ceea ce s-a intamplat la echipa nationala. Vreau sa fie ultima intrebare despre acest lucru, cum cred ca o sa fie si ultima mea aparitie la Mogosoaia. Depinde foarte mult de ce o sa se intample in continuare", a spus Budescu la interviul de dupa meciul castigat de giurgiuveni in fata lui FCSB."Nu ma retrag, ca nu e vorba de retragere la mine, am doua-trei meciuri la echipa nationala, dar probabil nu o sa mai merg pe acolo cand o sa fiu chemat. Daca vine Sumudica? V-am spus ca in mare masura depinde de ce o sa se intample acolo, dar in mare proportie nu cred ca o sa mai merg pe acolo", a adaugat acesta.Constantin Budescu are 30 de ani si a disputat 13 meciuri in tricoul nationalei Romaniei, pentru care a marcat de 5 goluri.In 2019, Budescu n-are niciun meci jucat pentru prima reprezentativa.I.G.