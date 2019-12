Campionatul Mondial de handbal: Romania isi afla ultimul adversar din turneul preolimpic ACUM LIVE

Ziare.

com

Min.27: Ramane acest avantaj de plus 3, dar Rusia are din nou inferioritate numerica.Min.25: Fomina, gol de pe pivot, 3 goluri in plus au rusoaicele.Min.24: 15-12, Herrem, fosta jucatoare de la HCM Baia Mare , marcheaza frumos cu lob de pe extrema stanga.Min.22: Revine Norvegia putin, 11-13, profitand e drept si de o eliminare a fetelor din Est, de 2 minute.Min.20: Rusia incepe sa domine si Malasenko puncteaza si ea, 13-9. De peste 5 minute Norvegia nu reuseste sa inscrie.Min.18: Si de la 3-0 pentru Norvegia, este acum 12-9 pentru Rusia, Vyakhireva marcheaza un gol spectaculos.Min.17: Se duce pentru prima data Rusia la doua goluri.Min.16: Conduce Rusia din nou, tanara Mikhailicenko a intrat de pe banca si a nimerit un trasor de la 9 metri.Min.15: 9-9 acum, se merge cap la cap, tocmai am asistat la un time-out al nordicelor.Min.11: Makeeva egaleaza de pe pivot, Rusia revine in acest joc asadar.Min.10: Gol superb cu bolta de la 7 metri, marcat de Senn.Min.9: Waade mai puncteaza un gol si Norvegia revine la avantaj de plus 2, 6-4.Min.8: Ana Senn marcheaza si Rusia vine la un singur gol.Min.7: Marcheaza in fine si Rusia, Prolova si Bobrovnikova puncteaza pe tabela.Min.5: Hansen duce scorul la 3-0, apoi Norvegia primeste prima eliminare din partida, Sohlberg sta 2 minute pe tusa.Min.4: Gol superb de la distanta, peste 9 metri, a lui Waade, 2-0 pentru ele, inceput ezitant al rusoaicelor.Min.2: Inceput bun pentru nordice, gol Brattset de pe pivot, 1-0.10.28: Avem primele imagini de la Kumamoto. Ne pregatim de start pentru aceasta finala mica. Il revedem pe fostul nostru selectioner, ibericul Martin Ambros, actual tehnician al Rusiei.Rusia - Norvegia este finala mica poate surprinzatoare de la acest Mondial asiatic, toata lumea vazand acest meci de fapt drept marea finala pentru medalia de aur. Cele doua au pierdut insa in semifinale de la echipe mai slab cotate, Rusia in dauna Olandei, scor 33-32, iar Norvegia a pierdut cu Spania, 22-28.Rusia este campioana olimpica en-titre, in timp ce Norvegia este multipla campioana europeana, mondiala si olimpica.Trebuie spus ca Romania va evolua in turneul preolimpic de calificare la JO 2020 de la Tokyo cu invinsa din acest meci, cu locul 4 asadar de la CM, iar locul 4 va fi si cel mai probabil gazda acestui turneu preolimpic. Pe langa Romania si Rusia/Norvegia, la acest turneu preolimpic vor mai participa si Muntenegru, dar si Coreea de Nord.Muntenegru s-a clasat la acest CM pe locul 5, echipa ex-iugoslava invingand Romania la aceasta editie cu 27-26.Primele doua echipe din turneul preolimpic se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Meciurile se desfasoara intre 19 si 22 martie.Finala mare dintre Spania si Olanda va avea loc la 13.30, LIVE de asemenea pe Ziare.com.Partidele sunt televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookSport.