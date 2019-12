Campionatul Mondial de handbal: Romania obtine prima victorie din Japonia intr-un meci cu Senegal. Cristina Neagu a fost de neoprit

Ziare.

A fost o victorie binevenita pentru fetele noastre, care veneau dupa esecul rusinos din prima zi, sambata, cu Spania, meci pierdut la 15 goluri distanta.O prima repriza incheiata de fetele lui Thomas Ryde cu 3 goluri avans pe tabela, scor 15-12, desi la un moment dat au dominat clar jocul, avand un 12-6 lejer, gratie si formei si poftei de joc minunate ale lui Neagu, astazi de departe MVP-ul jocului.Cristina, de mai multe ori aleasa cea mai buna jucatoare a lumii, i-a iesit absolut totul duminica, avand procentaj de 100 la suta la loviturile de 7 metri, plus multe reusite de la 9 metri, specialitatea casei pentru sportiva noastra.Cu 13 goluri a incheiat Neagu, de remarcat fiind si evolutiile lui Perianu, Polocoser sau Udristoiu, toate cu 3 goluri bifate in poarta jucatoarelor de culoare.Senegal a jucat bine si in partea secunda, a tinut destul de aproape de nationala noastra, venind cel mai aproape la doua goluri, dar experienta romancelor a prevalat.Pe final, Ryde a incercat si mai multe jucatoare tinere pentru a le odihni pe titulare, dintre ele putand fi remarcate Seraficeanu cu 2 goluri sau Ostase si Bacaoanu, ambele din postura de pivot.Din partea rivalelor noastre, cele mai bune jucatoare au fost Sankhare si Camara.Iata marcatoarele Romaniei: Polocoser 3, Iuganu 2, Perianu 3, Udristoiu 3, Neagu 13, Pintea 1, Ostase 1, Seraficeanu 2, Bacaoanu 1.Romania are o zi de pauza luni, iar marti vom evolua impotriva nationalei din Kazahstan.Min.59: Doua goluri reusite de fetele noastre, pe final, Iuganu si Bacaoanu.Min.58: Doua goluri la rand marcate de Senegal.Min.56: Gol de pe extrema din nou Seraficeanu, plus 5 acum pe tabela.Min.54: Inca un gol imperial de la 9 metri Neagu, asteptam calme finalul de meci.Min.53: Neagu fara emotii si fara greseala pana acum, gol din 7 metri.Min.51: Seraficeanu debuteaza si ea cu gol in aceasta dupa-amiaza.Min.50: Sankhare marcheaza un gol prea simplu pe langa Dumanska. E -3 acum, meciul nu e inca jucat.Min.49: Ostase marcheaza un prim gol in aceasta zi, de pe pivot. Ea a fost campioana mondiala la junioare in 2015.Min.47: Ramanem la 4 goluri avans, inca un gol Neagu din lovitura de la 7 metri.Min.45: Da, Neagu schimba prefixul, ajunge la 10 goluri, dupa un 7 metri obtinut de Pintea.Min.42: Paravan superb pentru Neagu, care mai marcheaza un gol, e 20-17, 9 goluri pentru Neagu.Min.40: In fine mai jucam cu extremele azi, Udristoiu primeste o pasa inspirata si marcheaza. Ne mai linistim acum la plus 3!Min.38: Si iata ca acum Senegal vine la un gol in spate. Avem emotii, insistam pe Neagu, care in fine marcheaza dupa acest gol.Min.35: Gol primit de la 7 metri, Dumanska nu are ce face, trebuie sa fim mai atente in atac.Min.34: Rivalele noastre accelereaza in ofensiva si acum vin la 2 goluri. Dar nu pentru mult timp, caci Neagu vine imperiala de la 9 metri, 7 goluri azi pentru super campioana noastra!!Min.32: Si noi marcam de la 7 metri, Neagu binenteles foarte calma isi face treaba.Min.31: Bacaoanu este eliminata, Senegal primeste un 7 metri si apoi vine la 2 goluri in spatele nostru.Min.28: Neagu marcheaza si de la 7 metri, iar acum avem pentru prima data superioritate numerica.Min.27: Neagu e imperiala si duce scorul la 14-11, o noua ghiulea de la distanta.Min.26: Doua goluri rapide ale ambelor formatii, 13-11, pentru noi a marcat pe extrema Udristoiu. Dar avem inca o eliminare, iar acum Senegal poate veni la un gol in spate..INFO: Time-out cerut de Ryde! Au marcat 4 goluri la rand cele din Senegal, fara ca noi sa reactionam in atac!Min.24: Iarasi ratam, Neagu da in bara, apoi Pintea e eliminata la urmatorul atac. Africanele pot veni la 2 goluri..Min.22: 12-8, s-au mai apropiat putin fetele din Senegal, dupa cateva atacuri mai putin inspirate ale elevelor lui Ryde.Min.19: Perianu, nou gol de la 9 metri. Are si ea tot 3 goluri in meci, ca si Neagu sau Polocoser.Min.18: Camara ne mai da un gol, 6-11, nu trebuie sa ne facem griji inca.Min.16: Trei goluri marcate de Neagu, este 11-5 acum scorul. Mai devrene, Dumanska a aparat un prim 7 metri.Min.15: Inca un gol superb Neagu, al doilea gol al zilei. Perianu este eliminata apoi, la atacul africancelor.Min.14: Gol de la 7 metri marcat de Senegal!Min.13: Pintea puncteaza si ea in premiera azi, 9-3, Senegal e in criza, a lovit si bara de doua ori in aceasta dimineata.Min.12: Neagu stinge lumina pentru prima data in aceasta zi, gol superb de la 10 metri, 8-3, avem 5 goluri in plus.Min.10: Gabi Perianu mai marcheaza o data, tot de la 9 metri, am marcat in inferioritate.Min.9: Polocoser face spectacol, 3 goluri azi, ne ducem iarasi la 3 distanta. Zamfirescu ia apoi si prima eliminare din partea noastra.Min.8: Iuganu face 5-2, in fine un prim gol de pe contraatac.Min.6: In fine gol de pe extrema, cea dreapta, Aneta Udristoiu face 4-2 dupa un lob fin.Min.5: Gol marcat de Camara, apoi dupa o ratare mare a lui Iuganu, mai primim un gol simplu de la Senegal...2-3!Min.4: Din nou Polocoser face spectacol, 3-0, avem un start lansat de partida.Min.2: Polocoser marcheaza perfect la vinclu, dupa o contra rapida, 2-0!Min.1: Incepem bine, gol Perianu de la 9 metri, dupa ce Senegal a pierdut mingea.11.00: Momentele celor doua imnuri de stat au avut loc mai devreme.10.59: Avem imagini de la Kumamoto, jucatoarele celor doua echipe au fost prezentate, ele isi dau acum mana la mijlocul terenului.10.31: Lotul Romaniei la aceste Mondiale e format din: Denisa Dedu ( CSM Bucuresti ), Yuliya Dumanska, Diana Ciuca (ambele de la SCM Ramnicu Valcea) - portari; Cristina Florica (SCM Ramnicu Valcea), Ana Maria Iuganu (Gloria Buzau) - extreme stanga; Cristina Neagu , Gabriela Perianu (ambele CSM Bucuresti), Anca Polocoser (Minaur Baia Mare) - interi stanga; Elena Dache (Dunarea Braila), Laura Pristavita ( Gloria Bistrita ), Madalina Zamfirescu (SCM Ramnicu Valcea) - centri; Patricia Vizitiu (SCM Craiova) - inter dreapta; Aneta Udristioiu (Dunarea Braila), Sonia Seraficeanu (Minaur Baia Mare) - extreme dreapta; Raluca Bacaoanu (SCM Ramnicu Valcea), Lorena Ostase (CSM Slatina), Crina Pintea (CSM Bucuresti) - pivoti.9.28: Muntenegru a invins in prima partida a zilei din grupa noastra, 30-21 cu fetele din Kazahstan. Un scor venit dupa o prima repriza foarte stransa, terminata cu 13-11 pentru Radicevici si compania. Muntenegru are 2 victorii din tot atatea jocuri.Stim ca Romania a inceput sambata catastrofal aceasta editie de CM, fiind invinsa cu un scor umilitor, 31-16 de catre nationala Spaniei:Senegal, in primul meci, a facut o impresie foarte buna in fata Muntenegrului, pe care a condus-o la pauza, 15-14, a avut si doua goluri avans in partea secunda, dar a pierdut pana la urma cu 29-25.Fetele de pe continentul negru sunt vicecampioanele Africii.Ramane de vazut cum isi va reveni Romania dupa socul cu Spania. In aceasta grupa mai fac parte si Ungaria, plus Kazahstan.Romania a participat la toate editiile de Campionat Mondial de handbal feminin, fiind singura natiune cu un procentaj de 100 la suta.Partida este televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookPlus.