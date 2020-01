Ce adversare va avea Romania la turneul masculin de fotbal de la Jocurile Olimpice

Ziare.

Reprezentativa Romaniei s-a calificat gratie prezentei in semifinalele Campionatului European de tineret din 2019. Din Europa vor mai fi prezente Spania, Germania si Franta.Japonia - tara gazdaNoua ZeelandaEgiptCoasta de FildesAfrica de SudArabia SauditaCoreea de SudAustralia si Uzbekistan se vor duela pentru ultimul loc acordat Asiei.Doua reprezentative vor fi decise dupa turneul preolimpic din America de Sud, iar ultimele doua dupa un turneu de calificare in America de Nord.Turneul masculin de fotbal de la Jocurile Olimpice de la Tokyo se va disputa in perioada 23 iulie - 8 august 2020.La JO, reprezentativele se vor prezenta cu un lot de 18 jucatori, dintre care doar 3 pot avea peste 23 de ani.I.G.