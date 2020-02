Ce loc ocupa nationala Romaniei in clasamentul FIFA

Ziare.

Prima ierarhie din 2020 aduce putine schimbari, in top 40 existand o singura modificare - Tara Galilor a coborat un loc, de pe 22 pe 23.Islanda, adversara Romaniei in primul meci al barajului Ligii Natiunilor pentru EURO 2020, se afla in continuare pe 39, in timp ce posibilele adversare ale tricolorilor intr-o eventuala finala a barajului, Ungaria si Bulgaria, se afla si ele mai jos in ierarhie, Ungaria pe 52, iar Bulgaria pe 59.Belgia este in continuare lider, urmata de campioana mondiala Franta si de Brazilia, campioana Americii de Sud.Urmatorul clasament va fi publicat pe 9 aprilie, dupa barajele pentru EURO 2020, care se vor desfasura la finalul lunii martie.1 (1). Belgia 1.765 puncte2 (2). Franta 1.7333 (3). Brazilia 1.7124 (4). Anglia 1.6615 (5). Uruguay 1.6456 (6). Croatia 1.6427 (7). Portugalia 1.6398 (8). Spania 1.6369 (9). Argentina 1.62310 (10). Columbia 1.62211 (11). Mexic 1.62112 (12). Elvetia 1.60813 (13). Italia 1.60714 (14). Olanda 1.60415 (15). Germania 1.60216 (16). Danemarca 1.59817 (17). Suedia 1.57917 (17). Chile 1.57919 (19). Polonia 1.55920 (20). Senegal 1.55521 (21). Peru 1.54422 (22). SUA 1.54223 (22). Tara Galilor 1.54024 (24). Ucraina 1.53725 (25). Venezuela 1.51726 (26). Austria 1.50727 (27). Tunisia 1.50628 (28). Japonia 1.50029 (29). Turcia 1.49429 (29). Serbia 1.49431 (31). Nigeria 1.49332 (32). Slovacia 1.49033 (33). Iran 1.48934 (34). Irlanda 1.48635 (35). Algeria 1.48236 (36). Irlanda de Nord 1.47637 (37). Romania 1.47538 (38). Rusia 1.47039 (39). Islanda 1.46540 (40). Coreea de Sud 1.464.............................................52 (52). Ungaria 1.41659 (59). Bulgaria 1.381...