Ce note au primit "tricolorii" pentru evolutia din meciul cu Spania: Tatarusanu, cel mai bun. Contra n-a trecut testul

Jurnalistii de la Marca i-au acordat, in editia tiparita de vineri, trei stele lui Ciprian Tatarusanu si cate doua stele lui Vlad Chiriches, George Puscas si Florin Andone!Claudiu Keseru a fost singurul jucator din teren care n-a primit nici macar o stea din partea ibericilor!Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a fost notat cu o stea pentru tactica aleasa.De partea cealalta, de la spanioli cel mai remarcat a fost mijlocasul Fabian Ruiz, care a primit trei stele, iar antrenorul Robert Moreno s-a ales cu doua stele.1-2 a fost scorul intalnirii dintre Romania si Spania, dupa golurile marcate de Florin Andone (min.59), respectiv Sergio Ramos (min.29 - penalti) si Paco Alcacer (min.47).In urma acestui rezultat, "tricolorii" au picat pe locul 4 in clasamentul Grupei F din preliminariile pentru EURO 2020, cu 7 puncte acumulat in 5 etape, in spatele Spaniei (15 puncte), Suedia (10 puncte) si Norvegia (8 puncte).I.G.