Ce scrie presa din Norvegia despre egalul cu Romania

Jurnalistii norvegieni sunt dezamagiti de jocul prestat de nationala antrenata de Lars Lagerback si considera ca sansele de calificare prin preliminarii la EURO 2020 s-au spulberat, chiar daca ele inca exista matematic."Norvegia a oferit un joc dezamagitor in fata Romaniei. Dupa acest egal, e putin probabil ca Norvegia sa mai poata obtine calificarea prin intermediul preliminariilor" -"Norvegia va avea nevoie cel mai probabil de playoff-ul din Nations League pentru a ajunge la Campionatul European dupa un nou pas gresit in fata Romaniei" -"La Bucuresti, Norvegia n-a reusit sa joace la fel de bine ca in meciul cu Spania. Dupa o prima repriza slaba din partea ambelor echipe, romanii au deschis scorul prin Mitrita, iar Sorloth a egalat in prelungiri" -"Rezerva Sorloth a salvat Norvegia in Romania. Norvegienii inca au sanse teoretice la locul doi, dar in practica nu vom obtine tichetul care sa ne duca la Campionatul European in aceasta toamna. Portarul Jarstein a fost salvator la Bucuresti, parand chiar si un penalti" -1-1 s-a terminat partida dintre Romania si Norvegia, dupa golurile marcate de Mitrita (min.62) si Sorloth (min.90+2).In urma acestui rezultat, clasamentul in Grupa F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020 arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.I.G.