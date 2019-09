Ce scrie presa din Spania inaintea meciului cu Romania din preliminariile pentru EURO 2020

Ziare.

Intr-un material publicat de agentia EFE, Marcel Gascon avertizeaza ca Romania este o echipa care traieste din nou fotbalul la intensitate maxima, dupa perioade lungi de dezamagire."Romania, o tara cu un fotbal in declin care apeleaza la tineri pentru a visa din nou", a titrat EFE.Conform sursei citate, entuziasmul a reaparut in fotbalul romanesc dupa parcursul nationalei de tineret de la EURO U21, din aceasta vara."Romania a trait, in partea a doua a lunii iunie, un festival fotbalistic cum cu greu imi amintesc. Adunati in baruri si in fata unor ecrane gigant montate in centrele comerciale, mii de rormani au trait Europeanul de tineret ca si cum ar fi fost competitia seniorilor. La 21 de ani de la ultima calificare la Cupa Mondiala si la aproape doua decenii de la iesirea din grupe la un European, romanii si-au recastigat entuziasmul prin intermediul nationalei de tineret.Cu un joc vertical si exploziv care nu a mai fost vazut in Romania din vremurile lui Gica Hagi , tinerii jucatori antrenati de Mirel Radoi au castigat grupa in fata unor puteri precum Anglia, Franta si Croatia. Felul in care tara a trait acest European de tineret este un semn clar al foamei de bucurie pe care, dupa ani plini de esecuri, o au fanii nationalei Romaniei", a mai scris sursa citata.In ce priveste anii de tristete, acestia sunt pusi si pe seama coruptiei si a neregulilor din competitia interna."Conducatorii de la Steaua Dinamo si Rapid , cele mai mari cluburi din Bucuresti, au ajuns in spatele gratiilor pentru coruptie si evaziune fiscala", aminteste agentia iberica.EFE scrie insa ca lucrurile s-au schimbat intre timp, in special datorita lui Gica Hagi, care a pariat pe tineri si a castigat.De asemenea, sursa citata scrie ca cei mai periculosi jucatori din nationala Romaniei sunt George Puscas Razvan Marin si Ianis Hagi Partida dintre Romania si Spania va avea loc joi, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.C.S.