Ce se intampla cu barajul dintre Romania si Islanda: Hotararea luata vineri

Meciul dintre cele doua reprezentative ar putea fi insa anulat marti de UEFA.In cazul in care forul european va decide ca partida poate avea loc, atunci aceasta se va disputa fara spectatori. Gazeta Sporturilor anunta ca Islanda a adoptat o masura drastica: de luni, timp de patru saptamani, nu vor mai fi permise adunari publice cu mai mult de 100 de persoane.In perioada urmatoare, suporterii care si-au achizitionat bilete - barajul de la Reykjavik ar fi trebuit sa fie sold out - isi vor primi banii inapoi.117 cazuri de persoane infectate cu coronavirus s-au inregistrat pana acum in Islanda.