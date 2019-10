Ce spune Alex Mitrita dupa o revenire fantastica la nationala, cu gol si pasa de gol

Ziare.

com

7 luni a stat Mitrita departe de nationala, iar revenirea a fost una de bun augur pentru fostul oltean, care a marcat un gol in minutul 82 si a oferit pasa de gol pentru Keseru in minutul 93.Imediat dupa finalul partidei, Mitrita a declarat cu zambetul pe buza: "Sunt fericit pentru victoria echipei, aveam nevoie de cele trei puncte. Sunt fericit pentru gol si pasa de gol. Au fost multe discutii fara rost. Dupa meciul cu Suedia a fost o abordare gresita a mea. Nu conteaza cati kilometri parcurg, conteaza sa-mi fac treaba cat mai bine pe teren. Toata lumea isi doreste sa joace la EURO, pentru asta luptam. M-am gandit tot timpul ca voi fi convocat. Nu a fost un conflict cu domnul Contra, a fost o abordare gresita a mea. Visam sa ajung unde sunt acum atunci cand eram copil. E am un motto: 'Trebuie sa visezi ca sa ajungi unde trebuie'!", a fost reactia lui Mitrita pentru televiziunea ProTV.Romania se afla pe locul 2 in grupa F de calificare pentru EURO 2020, deasupra Suediei, care va evolua in aceasta seara in deplasare cu Malta.Pentru echipa noastra urmeaza meciul de marti acasa cu Norvegia, LIVE pe Ziare.com de la ora 21.45.Citeste si:D.A.