Ce spune fotbalistul cu cetatenie maghiara convocat de Contra la echipa nationala: "Sunt 100% roman!"

Convocat in premiera la echipa nationala de selectionerul Cosmin Contra , jucatorul ce are si cetatenie maghiara a incercat sa explice cateva dintre legendele tesute in jurul sau.Nascut in 1994, Rus da asigurari ca este "100% roman" si povesteste ca si-a luat cetatenia maghiara la 19 ani, pentru a ajuta clubul la care era legitimat atunci."Sincer, 100% sunt roman! La 19 ani am mers in Ungaria dintr-o prostie, pot spune asa, pentru ca am avut un episod neplacut si fiind o tara vecine, la o aruncatura de bat, nu aveam incotro. Fotbalul e viata mea si nu voiam sa ma las.La 19 ani am luat cetatenia maghiara pentru ca era benefic clubului. In Ungaria, pe vremea aceea, daca eram maghiar clubul primea o anumita suma de fani din partea Federatiei. De cand m-am apucat de fotbal nu am avut legatura cu Ungaria, era doar o tara vecina. Parintii mei sunt romani. Atunci cand am fost convocat la nationala Romaniei mama a plans.Cei de la echipa de club sperau sa joc pentru nationala lor, insa nu pot spune ca au pus presiune pe mine", a declarat Rus pentru FRF TV.Adrian Rus si-a inceput cariera la Olimpia Satu Mare, insa pentru ca nu a primit sanse de a evolua in Romania, a ales sa isi incerce norocul in Ungaria.A evoluat pentru Fehergyarmat, Balmazujvaros si Academia Puskas, fiind apoi imprumutat la Sepsi Sfantu Gheorghe, unde a si devenit cunoscut.A urmat convocarea la nationala de tineret si prezenta la Campionatul European U21, iar apoi transferul la MOL Fehevar.Ungurii sperau sa il poata convoca la nationala maghiara, insa Contra l-a chemat la prima reprezentativa si Rus a ales sa reprezinte Romania.M.D.