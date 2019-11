Ce spune Oana Manea despre sansele Romaniei la Campionatul Mondial de handbal feminin

Ziare.

Legendara sportiva din Romania a fost primita cu flori si ovatii la Ramnicu Valcea, acolo unde a asistat la meciul fostei sale formatii cu Brest din Champions League.La 34 de ani, Manea s-a retras din activitatea sportiva in aceasta vara, fiind foarte emotionata de primirea de la Ramnicu Valcea, acolo unde a evoluat pentru Oltchim timp de 12 ani: "Am avut mari emotii, sincer nu ma asteptam, cu toate ca l-am anuntat pe nea Petrica ca o sa vin la meci. Chiar nu ma asteptam la o asemenea surpriza si am avut foarte mari emotii, am spus ca imi bate inima foarte tare, cu toate ca am jucat 12 ani aici. Este o jumatate de viata si amintiri foarte frumoase de aici", a declarat Manea pentru televiziunea TelekomSport.Pivotul a fost intrebat de jurnalisti ce crede ca va realiza Romania la CM de handbal din Japonia, acolo unde a fost repartizata in grupa C alaturi de Ungaria, Muntenegru, Spania, Senegal si Kazahstan: "Este destul de greu. Toata lumea stie ca nationala Romaniei se bazeaza pe Cristina Neagu . Eu sper sa isi revina la un potential cat mai bun pentru ea, sa aiba incredere in ea, pentru ca stiu ce inseamna o accidentare si e destul de greu, ea a trecut prin foarte multe. O sa aiba un turneu foarte greu Romania, dar asta depinde de ele si de dorinta lor. Asa echipa este destul de puternica si fiecare jucatoare a crescut pentru ca a si jucat si asta conteaza cel mai mult.Nu a revenit de mult pe teren si accidentarile isi spun cuvantul. La ambele picioare e operata, poate are putina teama, dar o cunosc pe Cristina si stiu ca este o fata care isi doreste foarte mult si cu foarte multa munca o sa ajunga unde isi doreste", a punctat pe larg Manea, fosta castigatoare de Liga Campionilor cu CSM Bucuresti in 2016.Manea a cucerit alaturi de nationala Romaniei doua medalii in cariera sa la turneele finale, bronzul la Campionatul Mondial (2015 - Danemarca) si Campionatul European (2010 - Danemarca si Norvegia).Romania va debuta in Japonia pe 30 noiembrie cu Spania, intr-un meci LIVE pe Ziare.com.D.A.