Ciprian Marica, revoltat dupa numirea lui Mirel Radoi: De ce mi-era frica, de asta nu scapam

Ziare.

com

Marica s-a aratat revoltat de faptul ca lui Radoi i s-a transmis ca trebuie sa reconstruiasca nationala "De ce mi-era frica, de asta nu scapam! Ma refer la aceasta constructie! Nu prea vreau sa vad constructie! Eu vreau sa vad rezultate! Vreau sa vad o echipa nationala pe care o creez din mers. Cu Contra la fel am vorbit de o constructie. Au trecut doi ani de zile si ce-am construit? Nu vedem un schelet al echipei nationale, nu vedem o idee clara care sa plece de la juniori pana la seniori!Vedem o mie de sisteme schimbate de la joc la joc si acum se merge pe ideea unui constructii! Eu vreau sa vad o echipa nationala cu cei mai in forma jucatori . Nu ma intereseaza de varsta lui, de capacitatile lui la scoala. Ma intereseaza sa fie cel mai in forma jucator si sa joace! Iar antrenorul sa fie inspirat in alegerile pe care le face, ca pana la urma mare timp nu va avea sa faca. Cand va construi? In cele 3 zile dinaintea meciului?", a spus MaricaTotodata, Marica a explicat de ce nationala nu trebuie intinerita masiv."Hai sa terminam odata cu treaba asta! Nu trebuie sa-i aducem pe toti de la U21! Eu sunt adeptul celor tineri, dar sa joace cei care merita si nu cei pe care-i obliga Federatia! Domnilor, mi se pare prea mult! Am vazut ca am avut 6-7 jucatori la nationala mare si am aratat rau", a mentionat Marica.C.S.