Ciprian Marica, total nemultumit de decizia luata de Radoi la nationala Romaniei: Doar pentru Messi as face asta

Radoi vrea sa-l convoace pe portughezul Mario Camora, care la finalul acestei luni va primi cetatenia romana.Totusi, Marica spune ca decizia lui Radoi nu are nicio justificare."Eu nu sunt adeptul naturalizarii unui jucator. Cred ca avem jucatori si trebuie sa ne bazam pe ceea ce este al nostru, nu sa naturalizam. Sunt mai nationalist din punctul asta de vedere. As vrea sa vad romani la echipa nationala, nu doar cu acte, ci romani cum am fost obisnuiti pana acum la echipa nationala. Mai ales ca Mario Camora are o varsta si nu cred ca ne va putea ajuta pe termen lung.Pe de alta parte, consider ca nu este un post in echipa despre care sa spui ca iti castiga meciul. As face acest compromis in momentul in care ar fi Messi, un jucator care iti castiga de unul singur partida. Dar pe pozitia aceea cred ca putem gasi un jucator, si avem jucatori acolo, care isi fac treaba bine", a declarat Ciprian Marica pentru Telekom Sport Mario Camora evolueaza de aproape noua ani in Romania si a cucerit trei titluri de campion cu CFR Cluj C.S.