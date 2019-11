Clasamentul prin care Romania ar fi fost deja calificata la EURO 2020, inainte de partida directa cu Spania de luni

Ziare.

Culmea este ca intr-un anumit clasament, nationala Romaniei s-ar fi calificat fara probleme la Europene, si anume daca s-ar lua in calcul doar reprizele secunde ale meciurilor disputate in aceasta campanie de calificare, acolo unde baietii lui Contra au avut evolutii foarte bune.Nationala lui Contra ar fi chiar neinvinsa in aceste preliminarii, cu 5 victorii si 4 rezultate de egalitate, iar cu acest bilant am fi pe primul loc, alaturi de Spania, ambele cu 19 puncte, fiind deja calificati matematic inainte de meciul de luni de pe Wanda Metropolitano din Madrid.De fiecare data Romania a avut evolutii mult mai bune in mitanul secund, dupa ce Ianis Hagi si compania au inceput foarte slab din punct de vedere al jocului partidele din aceasta campanie de calificare.Iata cum arata acest clasament, luat numai dupa rezultatele din repriza secunda in aceste preliminarii:Scorurile din reprizele secunde ale partidelor Romaniei din aceste preliminarii au fost urmatoarele:Suedia - Romania 0-1 (2-1)In paranteza sunt trecute rezultatele finale ale partidelor.Ultima partida a noastra va fi luni seara de la 21,45, meci LIVE pe Ziare.com.Citeste si:Romania va evolua in meci de baraj in luna martie cu Scotia sau Islanda, meci de baraj prin ruta Nations League catre EURO 2020, tragerea la sorti urmand a avea loc pe 22 noiembrie la Nyon.