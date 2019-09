Contra dezvaluie ca nationala Romaniei i-a speriat pe spanioli: "Singura echipa care a reusit sa ii bage in careu"

Ziare.

Antrenorul spune ca a discutat dupa partida de pe National Arena cu Sergio Ramos, nimeni altul decat capitanul ibericilor, iar acesta i-a transmis ca Romania a fost singura nationala care a reusit sa maseze Spania in propriul careu in ultimele 20 de meciuri!"Dupa meci m-am intalnit cu Sergio Ramos, pe care il cunosc foarte bine, si mi-a spus ca am fost singura echipa din ultimele 20 de meciuri care a reusit sa ii bage in careu si sa ceara sa se termine meciul. Dar nu se scot in evidenta lucrurile astea, nu se scoate in evidenta ca in teren au fost 6 jucatori tineri", a spus selectionerul Romaniei la Digi Sport Romania a pierdut duelul cu Spania, din preliminariile Euro 2020, cu scorul de 1-2 la capatul unei partide dominata autoritar de oaspeti.Abia pe final, cand ibericii au ramas in inferioritate numerica, "tricolorii" au pus ceva probleme si si-au creat ocazii de a egala.