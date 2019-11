Contra face 5 schimbari fata de meciul cu Suedia: Echipele de start pentru meciul Spania - Romania

Ziare.

Selectionerul "tricolorilor", Cosmin Contra, a facut cinci schimbari fata de echipa trimisa in teren contra Suediei, acum trei zile.Au iesit din echipa Mogos, Bancu, Deac, Mitrita si Keseru, iar in locul lor vor intra Benzar, Tosca, Razvan Marin, Ianis Hagi si Florinel Coman.13. Kepa - 2. Carvajal, 15. Ramos-cpt., 4. Inigo Martinez, 18. Gaya - 17. Fabian Ruiz, 5. Busquets, 8. Saul - 19. Gerard Moreno, 7. Morata, 20. Cazorla.Selectioner: Robert MorenoRezerve: 1. De Gea, 23. Pau Lopez - 3. Albiol, 6. Pau Torres, 9. Alcacer, 10. Thiago, 11. Sarabia, 12. Olmo, 14. Bernat, 16. Rodri, 21. Oyarzabal, 22. Jesus Navas12. Tatarusanu-cpt. - 2. Benzar, 5. Nedelcearu, 4. Rus, 3. Tosca - 15. Baluta, 18. Marin - 10. Hagi, 8. Stanciu, 23. Coman - 9. Puscas.Selectioner: Cosmin ContraRezerve: 1. Lung, 16. Nita - 6. Burca, 7. Alibec, 11. Bancu, 13. Keseru, 14. Mogos, 17. Deac, 19. Budescu, 20. Mitrita, 21. Nistor, 22. CicaldauMeciul incepe la ora 21:45 si e transmis in direct de site-ul Ziare.com.I.G.