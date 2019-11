Contra out, Radoi in: Selectionerul de la tineret si-a dat acordul sa preia nationala mare - surse

Ziare.

com

Potrivit Prosport , tehnicianul in varsta de 38 de ani si-ar fi dat acordul pentru a prelua fraiele nationalei mari.Radoi ar urma sa fie ajutat de directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita!Totusi, Radoi ar dori sa fie numit selectionerul dupa barajul pentru EURO 2020.Presedintele FRF, Razvan Burleanu, este convins, insa, ca Radoi va ceda insistentelor sale si va fi numit selectioner in acest an, urmand a conduce nationala mare la barajul din luna martie.Mirel Radoi le-a mai pregatit in cariera sa pe FCSB si FC Arges.La nationala de tineret a ajuns anul trecut si a reusit un rezultat uimitot la Europeanul din vara, cand a ajuns cu tricolorii mici pana in semifinale.Dan Petrescu, Gica Hagi si Marius Sumudica sunt celelalte nume de pe lista cu posibili inlocuitori ai lui Cosmin Contra.