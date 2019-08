Contra transeaza disputa romano-maghiara: "Va veni la nationala Romaniei si 100% va juca!"

Ziare.

Dupa ce a afirmat inca o data ca tanarul jucator a fost pedepsit de formatia la care este legitimat, MOL Fehevar, pentru ca a fost convocat la nationala noastra, selectionerul a anuntat ca Rus va juca pentru Romania."Cum am trimis acea convocare, vineri i s-a comunicat ca merge la echipa a doua, dupa ce a jucat titular si dupa ce echipa a castigat cu 3-1. Nu stim daca e o forma de a se razbuna pe jucator sau antrenorul nu conteaza pe Adrian Rus. Am inteles de la agentul lui ca s-a dus la directorul sportiv cu o oferta si l-au declarat netransferabil pe Rus.El a spus ca dupa ce s-a calificat la Euro cu nationala sub 21 de ani si a trait ce a trait la acel Campionat European si i-a cantat imnul vrea sa joace pentru echipa nationala a Romaniei. I s-a comunicat sa nu joace la echipa a doua. A jucat el, pentru ca l-am rugat sa mearga sa joace, sa aiba meciuri in picioare. Va veni la nationala Romaniei si 100% va juca", a spus Cosmin Contra la Telekom Sport Adrian Rus are 23 de ani si a fost transferat recent de ungurii de la MOL Fehevar. Jucatorul se afla pe lista nationalei maghiare, vecinii nostri din vest intentionand sa il "naturalizeze".Pentru ca a jucat in tricoul reprezentativei U21 si pentru ca si-a manifestat dorinta de a continua sa evolueze pentru Romania, el ar fi fost pedepsit de unguri cu trimiterea la echipa secunda.