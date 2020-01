Convocare surpriza si de ultima ora la echipa nationala de Fed Cup, pentru barajul cu Rusia - surse

Ziare.

Dupa ce Simona Halep a anuntat inca din decembrie ca nu va participa la Fed Cup in acest an, a venit randul si Irinei Begu dupa Australian Open sa spuna ca va sari si ea aceasta competitie in acest sezon. Sorana Cirstea este demult retrasa din echipa nationala, iar Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu este greu de crezut ca vor fi tenismene pe care ne vom putea baza in aceasta perioada.In aceste conditii, se cunoaste in acest moment o prima tenismena convocata la lot. E vorba de Irina Bara, care va fi prezenta in premiera intr-o convocare de Fed Cup, dupa cum a anuntat chiar sportiva noastra, intr-un interviu pentru portalul treizecizero.ro Ea poate fi o solutie atat pentru proba de simplu, dar si pentru cea de dublu, avand in vedere ca are in palmares un sfert de finala la un turneu de Mare Slem, alaturi de Mihaela Buzarnescu, la Roland Garros, in 2018."Pentru mine e o onoare si imi doream de foarte mult timp. Nu am emotii. Mi-am dorit atat de mult sa joc si m-am tot gandit, incat efectiv ma bucur sa am ocazia asta. Sper sa nu am emotii cand o sa fiu acolo, dar in clipa asta nu pot decat sa ma bucur. E ceva ce imi doream foarte mult, am primit sansa asta si sper sa profit de ea. Pentru mine, totul e nou, dar sper sa fie bine, sa facem un rezultat bun si sa ne calificam la Budapesta. E frumos ca prima data cand joc in Fed Cup, o sa fie acasa. Asta e super, chiar am noroc", puncta Irina Bara, tenismena de 24 de ani, nascuta la Stei.Aceasta a confirmat ca aceasta convocare poate fi un adevarat "boost" moral pentru tot restul anului, daca lucrurile vor evolua perfect la Cluj-Napoca, locul de desfasurare al acestui baraj."Da, cred ca convocarea asta o sa fie o motivatie suplimentara. Avem atatea jucatoare bune in Romania, incat era greu sa fie loc si pentru noi, pentru ca noi avem o echipa de Fed Cup printre cele mai puternice. Si normal ca o convocare iti da incredere. Mai ales daca joc un meci, poate-l castig, poate joc bine, poate... Iti da un impuls", mai adauga sportiva romanca.Irina Bara a jucat in calificari la Melbourne , dar nu a putut sa se califice pe tabloul principal. La dublu, a evoluat alaturi de Ekaterina Alexandrova, dar a pierdut rapid si aici.Romania - Rusia are loc pe 7 si 8 februarie la Cluj-Napoca, iar invingatoarea se va califica la turneul final din Ungaria.Citeste si:D.A.