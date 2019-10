Cosmin Contra dezvaluie ca un titular al nationalei Romaniei a vrut sa se retraga la doar 26 de ani: "L-am intors din drum"

Ziare.

Selectionerul Romaniei dezvaluie ca, dupa meciurile cu Norvegia si Malta din vara, Nicolae Stanciu n-a mai suportat criticile si a anuntat ca nu se va mai prezenta la nationala Romaniei.In cele din urma, Contra a reusit sa-l convinga pe mijlocasul Slaviei Praga sa continue cu "tricolorii"."Pe Stanciu l-am intors din drum. A avut o rabufnire dupa meciurile cu Norvegia si Malta. Ma bucur ca l-am adus inapoi, pentru ca este un jucator valoros, care va ajuta nationala in continuare", a anuntat Contra la ProX 33 de prezente si 10 goluri are Nicolae Stanciu in nationala Romaniei.26 de ani are mijlocasul ofensiv roman.