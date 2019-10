Cosmin Contra, nervos la finalul meciului cu Insulele Feroe: Ce intrebare l-a deranjat

Ziare.

Intrebat despre viitorul sau pe banca nationalei Romaniei, selectionerul a rabufnit."De ce vorbim acum despre contractul meu dupa o victorie? Nu vad rostul intrebarii. Am castigat cu Feroe si suntem in cursa pentru calificare", a fost reactia lui Contra la Pro TV.Contractul lui Cosmin Contra cu Federatia Roamna de Fotbal expira dupa terminarea calificarilor pentru EURO 2020.Angajamentul se va prelungi automat in cazul in care "tricolorii" obtin calificarea la turneul final de anul viitor.2017 e anul din care Cosmin Contra pregateste reprezentativa Romaniei.I.G.