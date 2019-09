Cosmin Contra surprinde pe toata lumea: Ce prim "11" trimite in teren contra Spaniei

Ziare.

com

Potrivit Digi Sport, selectionerul Romaniei va incepe meciul cu ibericii cu un sistem 5-3-2!Romario Benzar, in dreapta, si Alin Tosca, in stanga, vor avea rolul de a asigura toata banda, iar sistemul de joc se poate transforma rapid intr-un 3-5-2.De partea cealalta, selectionerul ibericilor, Robert Moreno, va incepe intr-un sistem 4-3-3, cu:Meciul dintre Romania si Spania e programat joi seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.Jocul va fi televizat de Pro TV si transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.