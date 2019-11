Cosmin Contra va pleca daca nu batem Suedia: Ce solutii are FRF pentru inlocuirea lui

Ziare.

Cosmin Contra a anuntat deja ca va parasi nationala in cazul unui esec in aceste preliminarii, iar partida cu Suedia a devenit capitala pentru viitorul sau.Prima varianta pe care FRF o are pentru inlocuirea lui Contra este una de top: Mircea Lucescu Razvan Burleanu a incercat si in trecut sa il convinga pe Lucescu sa preia nationala, dar nu a reusit. In cazul in care Contra va pleca, Lucescu va fi insa prima varianta a FRF.Cum varianta Lucescu pare doar o incercare de-a lui Burleanu de a capata un plus de imagine, Dan Petrescu reprezinta o varianta mult mai plauzibila, tinand cont ca au aparut informatii conform carora si-ar dori sa plece de la CFR Cluj O alta solutie pe care cei de la FRF o au este Ladislau Boloni , un antrenor cu o imagine buna si cunoscut pentru capacitatea de a construi o noua generatie si de a schimba mentaliti.A patra varianta pe care FRF o are la dispozitie este Marius Sumudica . Acesta are insa si cele mai mici sanse sa preia nationala din cauza faptului ca nu toata lumea din FRF ar dori sa aiba un selectioner ce a recunoscut ca a pariat.Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.De asemenea, Romania va intalni Spania in deplasare in ultima runda, pe 18 noiembrie.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.C.S.