Crina Pintea este dezamagita dupa intoarcerea de la Campionatul Mondial: Nu meritam sa fim jignite in acel mod

Ziare.

com

Jucatoarea de la CSM Bucuresti a spus ca inca este dezamagita de performanta reusita la Kumamoto, dar o dezamagire si mai mare este modul in care au fost jignite jucatoarele Romaniei din tara, dupa evolutiile din Asia.Romania a reusit in Japonia calificarea in grupele principale, dar acolo a strans 0 puncte, bifand trei esecuri, cu Rusia, Suedia si Japonia. In prima faza a grupelor, elevele lui Ryde au invins doar Ungaria, Senegal si Kazahstan."Nu suntem multumite de ce s-a intamplat. Suntem foarte dezamagite. Nu e ceea ce ne-am dorit, nu cu gandul acesta am plecat de acasa. Aveam foarte imagini despre cum va fi si cum o sa fie. Pe parcurs nu a fost asa.Ce m-a deranjat a fost ca am primit, eu si colegele mele, mesaje private in care am fost jignite in foarte mutle moduri. Eu cred ca lumea este libera sa-ti exprime parerile. Accept si ctitice, dar nu accept cand suntem jignite. Nu cred ca meritam sa fim jignite in acel mod", a punctat Pintea la emisiunea ZoomSport de la TelekomSport.Pintea a fost invitata acolo alaturi de Carmen Amariei , un nume urias al handbalului romanesc. Cele doua au si comentat finala castigata de Olanda in fata Spaniei, finala decisa in ultima secunda de o mare eroare de arbitraj:Romania s-a intors totusi din Japonia cu satisfactia ca s-a calificat la turneul preolimpic pentru Tokyo 2020, acolo unde vom da piept cu Norvegia, Muntenegru si Coreea de Nord. Doar primele doua echipe merg in Asia.Turneul are loc intre 19-22 martie, cel mai probabil in Scandinavia.Pintea s-a intors in Romania la CSM Bucuresti, dupa o aventura de circa 6 luni la campioana Europei Gyor.Vezi si:D.A.