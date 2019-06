Croatii sunt aroganti inainte de primul meci la EURO de tineret: Romanii nu sunt fericiti sa dea ochii cu noi

Ziare.

com

In cantonamentul croatilor din Italia a avut loc o conferinta de presa oficiala, in care selectionerul Nenad Gracan si alti doi jucatori au prezentat obiectivele de la acest EURO si starea de spirit inainte de meciul cu Romania."Stiu ca Romania a eliminat Portugalia si ca are cinci jucatori la prima echipa. Nu va fi usor, insa vom incerca sa castigam. Sunt sigur ca romanii nu sunt fericiti sa dea ochii cu noi. Nu va fi chiar o vacanta pentru ei", a punctat Nenad Gracan.Mijlocasul Ivan Sunjici este mult mai sigur pe el si mizeaza clar pe cele 3 puncte cu Romania: "Mai intai, trei puncte contra romanilor, numai la aceste puncte ne concentram acum. Daca pornim turneul cu o victorie, increderea va fi si mai mare".De asemenea, un fost selectioner al Croatiei Under 21, la turneul din 2000, puncta extrem de optimist: "Aceasta echipa croata poate infrunta orice adversar. Nu spun ca suntem favoriti la trofeu, avem o grupa dificila. Dar, cu putin noroc, putem atingem doua tinte importante: o medalie si biletele pentru Olimpiada".Meciul de marti are loc in San Marino la Serravalle, incepand cu ora 19.30, meci LIVE pe Ziare.com.Asa cum Romania nu se va putea baza pe vedeta Razvan Marin , proaspat transferat la Ajax, nici Croatia nu va putea veni cu cel mai bun jucator al lor, e vorba de Duje ─ćaleta-Car, stoperul lui Marseille, cumparat in 2018 de la RB Salzburg pe 19 milioane de euro.EURO 2019 va fi televizat pe TVR 1 si TVR HD.D.A.