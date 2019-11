Cum a raspus George Puscas la intrebarea daca ar mai executa un penalti in jocurile cu Suedia si Spania

Ziare.

Oradeanul s-a aflat la meciul trecut, cel cu Norvegia, scor 1-1, in centrul atentiei, dupa ce a ratat un penalti la 0-0 si a fost imediat injurat de antrenorul sau de pe banca de rezerve.El a marturisit duminica faptul ca nu este suparat pe selectioner pentru acea iesire nervoasa: "Au fost primele zile, va dati seama, nu era usor pentru ca oricine are momente ca acestea, perioade ca acestea, dar din fericire am avut imediat meciul la club si trebuia sa ma concentrez acolo, sa trec peste, pentru ca se intampla si atat. Penaltiul ratat, asta m-a deranjat. Nu m-a deranjat dupa nimic, pentru ca era normal dupa sa apara critici si sa se vorbeasca asa", a punctat Puscas, atacant la Reading, pentru TelekomSport, la sosirea pe aeroportul Henri Coanda.Raspunzand la intrebarea daca a existat dupa meci un conflict cu selectionerul, fostul jucator al lui Inter a spus: "Astea s-au petrecut atunci, le-am clarificat atunci cu Mister, nu s-a suparat nimeni, nici el pe mine, nici eu pe el, s-a clarificat ca intre doi barbati dupa meci si s-a terminat. Acum suntem la o noua convocare si noi meciuri ".In fine, jurnalistii prezenti la Otopeni l-au intrebat cum ar reactiona daca Romania ar beneficia de un nou penalti cu Suedia sau Spania, iar Puscas a zambit: "Nu stiu, intrebati-l pe Mister, eu nu ma mai bag. Depinde pe cine pune Mister sa bata, ala va bate".Romania va avea parte de o super atmosfera vinerea viitoare, cand vor fi 50.000 de fani pe Arena Nationala, printre care si 10.000 de copii care vor intra gratis la aceasta intalnire, decisiva pentru calificarea la EURO:Partida are loc pe 15 noiembrie si va fi LIVE pe Ziare.com de la ora 21.45.Puscas a fost ultima data titular in partida castigata de Reading in ultima etapa de Championship cu Lutton Town, scor 3-0.D.A.