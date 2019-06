Cum a schimbat Ianis Hagi soarta meciului din Norvegia

Ziare.

"E o senzatie de nedescris, nici nu imi venea sa cred la final ca am inscris. Imi era teama sa nu fie solicitat arbitrajul video. E un pic frustrant pentru ca nu mi se parea ca am fost asa de inferiori incat sa pierdem cu 2-0 cu Norvegia. Dar am aratat cat caracter are aceasta echipa. Am crezut in egalare chiar si la 0-2, s-a vazut ca am inceput sa punem presiune in terenul advers. Am refuzat sa plecam invinsi din Norvegia. Am dat dovada de mult curaj", a afirmat el."Eu am avut atatea ratari la echipa nationala, meciuri in care nu am inscris, incat nu avea cum sa nu se intample. Dar nu e important ca am inscris eu, ci faptul ca echipa este acolo si are sanse la calificare. Iar faptul ca dintre cele 12 goluri ale mele de la nationala, 7 le-am inscris in mandatul lui Cosmin Contra spune multe", a adaugat atacantul.. "Ianis Hagi a intrat bine astazi, a adus acea nebunie in joc, acel spirit tanar. A intrat, a inceput sa dribleze, a adus lucrul in plus la care nu se asteapta nimeni. In prima repriza am jucat previzibil, dar el a adus acea nebunie si asta s-a vazut in joc", a precizat Claudiu Keseru.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 2-2 (0-0), partida cu Norvegia disputata, vineri seara, in deplasare in cadrul Grupei F a preliminariilor EURO 2020. Prima reprezentativa a fost condusa cu 2-0, dar a reusit sa egaleze prin golurile lui Claudiu Keseru, ultimul dintre ele inscris in prelungirile partidei.Dupa trei partide disputate pana acum in preliminarii, nationala Romaniei ocupa locul 3 in clasamentul Grupei F, cu 4 puncte, iar luni va intalni Malta, in deplasare.