Cum ar putea arata echipa nationala a Romaniei in partida cu Malta. Ce schimbari pregateste Cosmin Contra

Romania merge la Valetta in deplasare dupa un meci egal facut la Oslo in Norvegia, scor 2-2, dupa 2-0 pentru gazde, Keseru aducand egalarea cu o dubla in ultimele minute ale meciului.Dupa o prestatie slaba a formatiei lui Cosmin Contra , acesta va face cu siguranta mai multe schimbari in primul 11, mai ales ca mai multi jucatori au dezamagit in Norvegia, printre care amintim pe Gicu Grozav, Nicusor Stanciu Alin Tosca sau George Puscas.Din pacate, din cauza unei accidentari, Razvan Marin are sanse mici sa revina in primul 11, iar Romario Benzar si Dragos Grigore vor fi si ei indisponibili, primul din cauza unor probleme personale care au reclemat intoarcerea sa in tara, iar fostul capitan dinamovist este suspendat.In locul lui Grigore, cel mai probabil titular va fi Iulian Cristea, titular si in axul central al celor de la FCSB , iar in locul lui Tosca pe banda stanga va veni Nicusor Bancu.De asemenea, Contra a anuntat imediat dupa meciul din Oslo ca Ianis Hagi , care a intrat atat de bine in Scandinavia pe teren, va fi suta la suta titular in Malta. Si Tucudean va evolua titular, in locul lui Puscas, dar iata mai jos cum ar arata formula de start a lui Contra, dupa cum anunta cotidianul Fanatik Romania este pe locul 3 in grupa F de calificare la EURO, sub Spania cu 9 puncte si Suedia cu 7.Doar primele doua locuri merg direct la Europene, editie unde si noi vom organiza 4 meciuri , pe Arena Nationala.Meciul Malta - Romania va fi LIVE pe Ziare.com, luni de la 21.45, in format live text.D.A.