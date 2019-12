Cum arata calculele calificarii pentru Romania in grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal

Ziare.

Pana acum, Romania a pierdut categoric cu Spania, 16-31, castigand apoi partida de duminica cu Senegal, scor 29-24, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Pentru a fi sigura de calificarea in grupele principale, acolo unde se califica doar primele 3 din grupa, "tricolorele" au nevoie de 5 puncte in ultimele trei meciuri (2 victorii si 1 egal), insa cu 4 puncte, intr-o proportie destul de mare, avand in vedere primele rezultate, inclusiv surpriza din meciul Ungaria - Spania , ne-am putea asigura ca vom promova in faza secunda a Mondialului.Asadar ne-ar mai trebui o singura victorie, dar una venita in fata uneia dintre cele doua nationale puternice, Ungaria sau Muntenegru, caci rezultatele cu Kazahstan nu vor conta la final ca punctaj in grupa principala, unde putem incepe faza secunda din Japonia cu 0 puncte.Ce este important de retinut este ca pe mai departe, primele 3 clasate din grupa se califica cu punctajul obtinut impotriva adversarelor calificate. Practic, daca mergem mai departe, vor fi taiate cele 4 puncte obtinute, cel mai probabil, cu Senegal si Kazahstan, dar si punctele cu cealalta echipa care nu va trece din grupa si care se va alege dintre Romania, Muntengru si Ungaria.Iata care sunt rezultatele de pana acum din grupa Romaniei, grupa C de la Kumamoto:Citeste si:Toate meciurile de la CM din Japonia se televizeaza pe DigiSport, TelekomSport si LookPlus.Meciurile Romaniei vor fi prezentate de asemenea in format LIVE text pe site-ul Ziare.com.Urmatoarea infruntare a Romaniei va fi marti de la ora 12, cu Kazahstan.