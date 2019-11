Cum aratau echipele Spaniei si Romaniei la ultima victorie directa a ibericilor pe teren propriu, acum 33 de ani

Ziare.

com

Romania va evolua luni la Madrid pe marele stadion Wanda Metropolitano un meci fara miza de acum, in ultima partida a preliminariilor EURO 2020, in fata Spaniei, o Spanie care are miza unei victorii ce o poate pastra in prima urna valorica la tragerea la sorti a grupelor turneului final.Spania nu a mai invins Romania pe teren propriu asadar de 33 de ani. Se intampla la Sevilla, pe stadionul celor de la Betis, Estadio Benito Villamarin. Data era 12 noiembrie 1986, iar cei doi antrenori se numeau Miguel Munoz si Emerich Ienei. Iata si care au fost echipele de start la acea data:Singurul gol al partidei a fost adus de Michel, starul lui Real Madrid pe atunci. Romania a mai jucat de atunci de 3 ori in Spania, castigand de 2 ori si remizand o singura data.Istoria meciurilor directe cu Spania arata 5 victorii pentru tara noastra, care a marcat de 19 ori in 17 partide.Partida de luni are loc de la ora 21,45 si va fi LIVE pe Ziare.com.Citeste si:D.A.