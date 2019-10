Cum se poate califica Romania la EURO 2020: Toate scenariile care ne pot duce la turneul final

Ziare.

Nordicii au un punct peste "tricolori", insa baietii pregatiti de Cosmin Contra au avantajul de a disputa meciul direct pe teren propriu.Cum Suedia joaca in ultima etapa pe teren propriu cu Insulele Feroe, iar cele trei puncte sunt ca si garantate, Romania trebuie neaparat sa castige meciul de pe 15 noiembrie.Nu doar atat! Cum in Suedia am pierdut cu 2-1, avem nevoie de o victorie cu 1-0 sau la doua sau mai multe goluri diferenta pentru a nu fi obligati apoi sa invingem Spania la ea acasa.Cu o victorie cu 1-0 sau la o diferenta de minim doua goluri in fata Suediei, nationala tricolora se califica la EURO 2020 si cu un rezultat de egalitate in Spania.Luand in calcul si victoria Suediei cu Insulele Feroe, cele doua nationale ar ajunge la egalitate de puncte (18), insa am fi avantajati de rezultatele din meciurile directe.Cu doua victorii in ultimele doua etape ne calificam fara sa facem alte calcule.Calificarea va fi compromisa, insa, in proportie de 99% daca nu reusim sa invingem Suedia, avand in vedere meciul facil pe care nordicii il au in ultima etapa.1. Spania - 20p2. Suedia 15p------------------3. Romania 14p4. Norvegia 11p5. Insulele Feroe 3p6. Malta 3p15 noiembrie: Romania - Suedia, Spania - Malta si Norvegia - Insulele Feroe;18 noiembrie: Spania - Romania, Suedia - Insulele Feroe si Malta - Norvegia.Primele doua clasate obtin calificarea directa la turneul final de anul viitor.I.G.