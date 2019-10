De ce a jucat slab Romania in Insulele Feroe? Dumitru Dragomir prezinta metoda la care au recurs gazdele inaintea meciului

Ziare.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) sustine ca gazdele au udat gazonul, desi acesta este sintetic, chiar inainte de meci, tocmai pentru a-i incurca pe "tricolori"."Domnilor, pe ai nostri toata lumea ii critica. Sunt putini care se pricep la fotbal. Acesti insulari, cu o ora inainte, au pus 10 centimetri de apa pe teren, ai nostri au crezut ca se duce apa repede, nu au fost incaltati cum trebuia, de aia nu a iesit nimic in prima repriza. La pauza au schimbat ghetele unii dintre ei, de asta a fost alta abordarea, Cosmin Contra a fost foarte inspirat, bravo lui", a spus Dragomir la Digi Sport "Am luat de la ei informatia asta. Nu ai de unde sa stii (n.r. cum se prezinta terenul). Una e sa faci pregatire pe el si incalzirea, ca apoi, cu cateva minute inainte, adversarii sa faca numai apa. Cand intri, nu iti dai seama. Pana nu faci alunecari, astea, nu stii. Bravo lui Contra, au schimbat tot la pauza", a mai adaugat acesta.0-3 a fost scorul intalnirii dintre Insulele Feroe si Romania, din preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor.Golurile nationalei noastre au venit in ultimul sfert de ora si au fost semnate de Puscas (min.74), Mitrita (min.83) si Keseru (min.90+4).