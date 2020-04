Declaratie revoltatoare a unui fost international croat despre "tricolori"

Ziare.

com

La 22 de ani distanta de la meciul dintre Romania si Croatia, de la Campionatul Mondial din 1998, Stanic a dezvaluit ca si-a vopsit parul blond inaintea sfertului de finala cu Germania pentru a-i ironiza pe fotbalistii romani."M-am vopsit si eu blond pentru ca purtam scalpul romanilor", a spus Stanic, potrivit Goal.com Stanic face referire la meciul disputat in grupe de Romania cu Tunisia, cand toti componentii nationalei noastre, deja calificata in optimile de finala, si-au vopsit parul blond.In optimile de finala, Romania a fost invinsa de Croatia, cu 1-0, dupa un gol marcat de Davor Suker, din penalti, in minutul 45.Apoi, in sferturile de finala, croatii au trecut de Germania, cu un categoric 3-0.Aventura slavilor s-a oprit in semifinale, unde au fost eliminati de gazda Franta, scor 2-1.Mario Stanic, acum in varsta de 47 de ani, a jucat in cariera sa pentru Zeljeznicar, Croatia Zagreb, Sporting Gijon, Benfica Lisabona, Club Brugge, AC Parma si Chelsea Londra.In nationala Croatiei a strans 47 de selectii si a marcat 7 goluri.I.G.