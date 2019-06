Discurs impresionant al eroului nationalei de tineret a Romaniei dupa victoria de la Campionatul European

Ziare.

Atacantul care a deschis scorul in duelul contra Croatiei, de marti, le-a multumit romanilor care au sustinut nationala si le-a transmis ca ii considera al 12-lea jucator."Croatia e o echipa buna. In prima repriza a fost un meci greu, au fost ocazii la ambele porti. Ma bucur ca am deschis scorul si ca am marcat al doilea gol rapid. Mai ales in prima repriza a fost incredibil de cald, ma bucur ca ne-am gestionat bine si am jucat asa cum am facut-o. Deocamdata ma simt bine chiar daca a fost un meci greu. Sunt obosit, ca toti colegii mei.Este un rezultat mare, cum a zis si mister e un rezultat istoric pentru ca e prima victorie la un Campionat European. Am itrat in istorie. Vrem sa le demonstram tuturor ca generatia asta isi doreste mult si ca nu se va opri aici!Le multumim fanilor pentru ca ne-au dat o mana de ajutor importanta. Au fost al 12-lea jucator!", a spus Puscas la TVR.Nationala de tineret a Romaniei a debutat cu o victorie categorica la Campionatul European de tineret din Italia.Jucatorii pregatiti de Mirel Radoi s-au impus cu un incredibil 4-1 in fata reprezentativei similare a Croatiei la capatul unui meci in care nu s-a pus problema invingatoarei.Romania incepe astfel perfect turneul final al Campionatului European si asteapta increzatoare partida de vineri seara, cu Anglia.M.D.