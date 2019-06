Discurs superb al eroului Romaniei din meciul cu Anglia: "Am muncit toti"

Ziare.

Autor a doua goluri si omul care a scos un penalti, Coman a pus accentul pe echipa si pe realizarile colective."A fost un meci foarte greu. Din fericire, am reusit sa castigam. A fost un meci cu intensitate mare si ne bucuram ca am iesit cu capul sus. Simteam ca suntem impinsi de la spate de public si ati vazut cum s-a terminat. Am marcat de doua ori pe final si ne bucuram.Rezultatul e cel mai important, am muncit toti si ne simtim rasplatiti. Acum ne gandim la meciul cu Franta. A fost o seara fantastica pentru noi. Acum ne bucuram, dar de maine ne gandim la meciul cu Franta", a spus Coman la TVR.Nationala de tineret a Romaniei a obtinut o victorie fabuloasa la Campionatul European, reusind sa treaca de reprezentativa Angliei.4-2 a fost scorul intalnirii disputata la Cesena, golurile victoriei venind pe finalul meciului.In urma acestei victorii, Romania ajunge la 6 puncte dupa doua partide si este aproape calificata in semifinalele turneului final.Luni seara, Romania infrunta Franta in ultima partida din Grupa C.M.D.