Doi fotbalisti straini in nationala Romaniei: "O sa avem o discutie"

Anuntul a fost facut de selectionerul Mirel Radoi, care a anuntat si care sunt cei doi jucatori pe care ii vrea la prima reprezentativa, francezul Omrani si italianul de origine romana Nicolao Cardoso."In momentul de fata sunt doi jucatori straini care i-as putea identifica in momentul de fata ca jucatori care ar putea fi naturalizati, Omrani si Cardoso. Sunt jucatorii care mie imi plac si o sa avem o discutie la nivel de FederatieVa fi foarte greu, pentru ca trebuie sa vedem exact procedurile juridice, daca are nationalitate, cum, de la cine, bunic, strabunic, daca are buletin sau pasaport...", a declarat Mirel Radoi la Telekom Sport.Nu este prima data cand se discuta despre naturalizari la nationala Romaniei, numai ca pana acum totul a ramas la acest stadiu.FRF a incercat sa il atraga in prima reprezentativa pe moldoveanul Postolache, numai ca forul de la Chisinau a reusit sa blocheze aceasta tentativa.M.D.