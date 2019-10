Echipa probabila a Romaniei contra Norvegiei: Ianis Hagi dispare din primul "11"

Ziare.

Fata de meciul cu Insulele Feroe, in care a mers pe un sistem 4-4-2, selectionerul Romaniei intentioneaza sa apeleze la un sistem 4-2-3-1 contra selectionatei lui Lars Lagerbaeck.Pe langa accidentatul Chiriches, Contra ii va inlocui pe Ianis Hagi, Anton, Coman si Andone.Alexandru Mitrita, autor al unui gol in partida de sambata, isi va face aparitia in primul "11", alaturi de Deac, Razvan Marin si Bordeianu.Dar iata cum ar putea arata formatia de start a Romaniei in meciul de marti, potrivit Gazeta Sporturilor Meciul dintre Romania si Norvegia, din Grupa F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020, e programat marti seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.Jocul va fi transmis in direct de site-ul Ziare.com.