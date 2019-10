Echipa super ofensiva pe care Cosmin Contra a ales-o pentru partida cu Insulele Feroe

Ziare.

com

Selectionerul nostru a ales sa trimita in teren o formula super ofensiva, cu un Florinel Coman titular care isi face debutul asadar la nationala mare:Doua varfuri autentice in atac asadar pentru nationala la Torshavn, e vorba de Andone si Puscas, iar in spatele lor ii vor ajuta tripleta si ea foarte ofensiva Stanciu - Hagi - Coman.Rezerve sunt urmatorii: 1. Radu, 16. Nita - 3. Tosca, 4. Rus, 13. Keseru, 14. Mogos, 17. Deac, 18. Marin, 19. Bordeianu, 20. Mitrita, 21. Nistor, 22. Cicaldau.Partida va incepe la ora 19 si va fi LIVE text pe site-ul nostru pe linkul de mai jos:In aceasta campanie de calificare, in cele 6 meciuri consumate deja, Romania a bifat 3 victorii si se afla pe locul 3, la doar un punct in spatele Suediei, cu care vom juca acasa in noiembrie.In mansa tur a acestei partide, Romania castiga acasa la Cluj-Napoca, scor 4-1.