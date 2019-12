Federatia Suedeza de Fotbal face apel la UEFA pentru a sanctiona Romania

Ziare.

com

Secretarul general al Federatiei Suedeze de Fotbal, Hakan Sjostrand, nu accepta sub nicio forma ca Romania sa nu fie sanctionata."Am fost surprins si deranjat cand am auzit ca nu va exista nicio pedeapsa. De aceea e important pentru noi sa facem apel", a declarat Hakan Sjostrand, potrivit Aftonbladet "Exista doar doua motive pentru care n-ai da nicio sanctiune in acest caz. Unul este ca nu-i crezi pe jucatorii nostri, iar celalalt ar fi sa nu consideri serios tot ce s-a intamplat. Iar sincer nu stiu care dintre aceste motive e mai rau", a continuat acesta.UEFA a decis ca nu au existat manifestari rasiste la meciul disputat luna trecuta intre Romania si Suedia pe Arena Nationala.In schimb, Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte in teren si afisarea de bannere interzise.Vezi si: UEFA a dat verdictul dupa meciul dintre Romania si Suedia: Amenda usturatoare pentru FRF I.G.