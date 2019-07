Florin Raducioiu ii critica dur pe colegii din Generatia de Aur: Nu-l iarta nici pe Anghel Iordanescu

Ziare.

La 25 de ani de la Cupa Mondiala din 1994, Raducioiu isi aduce aminte cu indignare de felul in care a ratat Romania calificarea in semifinalele turneului, in urma loviturilor de departajare din meciul cu Suedia.Primul jucator criticat este Florin Prunea , portarul considerat vinovat pentru esecul dureros al tricolorilor. Totodata, Raducioiu l-a criticat si pe Gica Hagi "Nici in cele mai adanci vise nu ne inchipuiam probabil ca vom fi acolo, umar la umar cu Brazilia. Ne-au lipsit insa mintea limpede, calmul. Poate ca si Hagi putea face mai mult in acele momente cruciale. Nu stiu: sa fragmentam jocul, sa ne tavalim un pic pe jos, sa ascundem mingea. Sa fi dat cineva tonul! Iar golul lui Andersson e, desigur, rodul celei mai proaste decizii pe care o putea lua Prunea la acea faza: nici n-a iesit decis, nici n-a stat pe linie, sa-i lase pe fundasi sa intervina.Mingea a venit acolo plouata, ca la rugby, se vede de la distanta traiectoria previzibila, dar Florin se multumeste doar s-o astepte, oferindu-i suedezului sansa unui gol de evitat. E fratele meu, il iubesc, il imbratisez, il respect, dar asta e realitatea. Nu trebuie sa se supere. Gafa lui ne-a costat scump pe toti", a spus Raducioiu pentru Gsp. Apoi, Raducioiu a explicat si felul in care a trait loviturile de departajare din acel meci, acuzandu-l pe Anghel Iordanescu " Am avut sentimentul ca totul e terminat inca dinainte de a se executa penalty-urile. Asta pentru ca, imediat dupa fluierul final, s-a creat multa agitatie in dreptul bancii noastre, unde ne stranseseram in asteptarea loviturilor de la 11 metri. Eram nelinistiti, toata lumea invoca numai gafa lui Prunea si s-a instalat acolo un nor de negativitate.Vorbea mai mult Moraru, antrenorul portarilor, iar nea Puiu parea pierdut in spatiu. Parca-l vad si acum: era transpirat, se uita in gol cu gura cascata si, in loc sa ne stranga, sa reactioneze altfel, nu zicea mai nimic! A gestionat foarte prost acele momente. In plus, era clar ca trebuia sa-l fi schimbat pe Prunea dupa golul lui Andersson", a mai spus Raducioiu.In incheiere, fostul atacant s-a luat si de Miodrag Belodedici , cel care a ratat o lovitura de departajare."Din pacate, a trebuit sa plecam acasa din cauza suturilor lui Petrescu si Belo. La Belo m-a deranjat cumva stilul lui flegmatic de executie, relaxat. Nu emana deloc energie si convingere", a incheiat Raducioiu.C.S.