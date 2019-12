Florinel Coman a reusit golul anului in cadrul echipelor nationale (Video)

Ziare.

FRF a realizat un sondaj la care au luat parte fanii echipei nationale. Campania inceputa pe 1 decembrie avea ca scop sa decida cel mai frumos gol marcat de nationalele Romaniei in 2019.In finala au intrat golul lui Florinel Coman din partida cu Anglia de la Europeanul Under 21 si golul lui George Puscas din partida cu Feroe, din preliminariile EURO 2020, la seniori.Executia lui Florinel Coman din finalul partidei cu Anglia a primit 85% din voturile repondentilor la acest sondaj, din cele 3000 de persoane care au participat la aceasta ancheta.Fotbalistul lui FCSB a castigat asadar titlul de Golul Anului 2019.Florinel Coman evolueaza pentru FCSB, in timp ce George Puscas joaca pentru Reading, in liga secunda engleza.Romania va evolua intr-un baraj de calificare la EURO 2020, primul meci fiind in Islanda pe 26 martie 2020.