Fotbalist din nationala Romaniei, testat de doua ori pentru coronavirus

Fundasul central anunta ca ambele teste au fost negative.Moti a fost testat in Bulgaria, dupa ce pe 27 februarie a mers impreuna cu colegii sai de la Ludugorets la Milano, pentru a disputa meciul din Europa League cu Inter."Am fost testati dupa ce am venit de la Milano. Am mers direct de la aeroport la baza nationalei. Acolo ni s-a facut un test, si toate rezultatele au fost negative. Am mai fost testati o data luni dimineata si rezultatele au fost de asemenea negative. Pana atunci nu am avut voie sa iesim din baza", a spus Moti pentru Telekom Sport.Campionatul Bulgariei a fost suspendat, dar Moti nu s-a intors in Romania de teama ca granitele vor fi inchise."Nu e panica, motive de ingrijorare sunt. Mai ales ca avem parinti, bunici, copii mici. De-asta incercam sa evitam sa iesim, sau mai exact, evitam locurile aglomerate. Ieri s-a luat decizia sa se intrerupa, dar nu s-a vorbim nimic concret. 30 de zile minim fara nicio activitate in campionat . Nu s-a stabilit daca se va relua in 13 aprilie sau se prelungeste toata aceasta situatie", a explicat Moti.C.S.