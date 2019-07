FRF a anuntat unde se va juca meciul dintre Romania si Suedia

Ziare.

Duelul Romania - Suedia va avea loc pe Arena Nationala din Bucuresti, pe 15 noiembrie 2019, de la ora 21:45, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Pana in noiembrie, Romania mai are programate patru jocuri, trei pe teren propriu si unul in deplasare, cu Feroe.Astfel, pe 5 septembrie, ora 21:45, Romania - Spania, va avea loc tot la Bucuresti, pe Arena Nationala, iar 8 septembrie, ora 19:00, Romania - Malta, se va juca la Ploiesti, pe stadionul "Ilie Oana".In octombrie, tricolorii vor evolua mai intai in Feroe, pe 12 octombrie, iar trei zile mai tarziu, pe 15 octombrie, pe Arena Nationala, adversara tricolorilor va fi reprezentativa Norvegiei.Dupa duelul cu Suedia programat pe 15 noiembrie, nationala va mai disputa un meci, in deplasare, contra Spaniei, pe 18 noiembrie.Toate meciurile nationalei Romaniei vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com