FRF anunta ca un jucator de baza al nationalei Romaniei nu va putea evolua in partida cu Malta

Ziare.

com

Fundasul Dragos Grigore este cel care a devenit indisponibil la nationala Romaniei, el urmand sa fie menajat de antrenorul Cosmin Contra dupa o lovitura primita in timpul partidei cu Spania."Dragos Grigore a suferit o contuzie musculara la nivelul coapsei drepte in timpul partidei de joi contra Spaniei, iar pentru a nu risca o agravare a acestei probleme, staff-ul tehnic al nationalei impreuna cu cel medical au hotarat ca fotbalistul sa fie menajat pentru partida cu Malta", au anuntat duminica cei de la FRF Mai sunt circa 2000 de bilete de vandut pentru aceasta partida, in rest arena "Ilie Oana" din Ploiesti va fi arhiplina la aceasta partida cu Malta, din runda cu numarul 5 a preliminariilor pentru EURO 2020. Cele doua echipe s-au intalnit si in etapa a treia a grupei F, cand tricolorii au castigat in deplasare cu scorul de 4-0.Dragos Grigore evolueaza in acest moment pentru bulgarii de la Ludogorets.Jocul are loc incepand cu ora 19, LIVE pe Ziare.com si televizat pe ProTV.Reamintim faptul ca joi seara, Romania a pierdut meciul cu Spania, scor 1-2 pe Arena Nationala.Citeste si:D.A.