FRF anunta ce masuri ia impotriva huliganilor din cauza carora Romania a fost pedepsita de UEFA

"Decizia pe care am luat-o la nivel de federatie este in primul rand sa ii dam in judecata pe cei doi suporteri care au intrat in teren, iar acest lucru il vom face fara doar si poate si avem nevoie si de implicarea institutiilor statului. Si aici avem nevoie sa aflam cine finanteaza aceste grupuri de suporteri, pentru ca este o mare enigma in momentul de fata. Si avem nevoie de toate fortele de interventie, pentru ca e nevoie sa se intervina imediat. In momentul in care ai o scandare rasista acesti suporteri trebuie sa fie in afara stadionului. Dar se pare ca in acest moment nu avem suficienta sustinere pentru a implementa o asemenea actiune. Si bineinteles sa fie interzisi pe stadioane, asta ne dorim", a declarat Burleanu.Oficialul FRF a precizat ca in urma suspendarii primite din partea UEFA , de a juca o partida cu portile inchise si a amendei, bugetul federatiei a fost afectat serios."E o situatie foarte, foarte ciudata pentru ca la veniturile Federatiei Romane de Fotbal, prin faptul ca avem stadionul inchis, la care se adauga amenda de 83.000 de euro, inseamna un impact financiar de aproximativ 500.000 de euro. Cu acesti bani ai fi putut sa realizezi trei terenuri. Vom solicita daune, bineinteles, nu ne-am gandit inca la o suma. In momentul de fata am luat aceasta decizie de a deschide acest proces impotriva celor doi care au intrat pe teren iar in momentul in care vor fi identificati si cei care au aruncat fumigene, petarde, vom face acelasi lucru", a mai spus Razvan Burleanu. Nationala Romaniei a fost sanctionata de UEFA pentru scandarile rasiste ale suporterilor, folosirea de materiale pirotehnice, aruncarea de obiecte in suprafata de joc si patrunderea spectatorilor pe gazon la meciul cu Spania (1-2), din preliminariile EURO 2020, federatia fiind amendata si cu 83.000 de euro.Urmatorul joc de pe teren propriu din preliminariile EURO 2020, Romania - Norvegia, din 15 octombrie, programat pe Arena Nationala, se va disputa cu portile inchise.